Игрок «Ньюкасла» дразнил Курта Зума словом «мяу» во время матча с «Вест Хэмом»

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) был подвергнут подколам со стороны нападающего «сорок» Криса Вуда.
Как информирует в «Твиттере» журналист Стэн Коллимор, Крис Вуд постоянно произносил слово «мяу», находясь в непосредственной близости от Курта Зума. Другой защитник «Вест Хэма» Крейг Доусон попробовал обратить внимание арбитра на этот троллинг.
В подколах Зума со стороны Вуда кроется отсылка к недавнему видео, на котором французский футболист издевается над своим котом. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс. (€ 297,5 тыс.) за такое поведение. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал игрока на мартовские матчи. А на родине на Курта даже подали в суд за жестокое обращение с животными.
«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в домашнем матче АПЛ
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