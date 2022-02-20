Болельщики «Ньюкасла» высмеяли Зума, принеся на трибуны надувных кошек
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19 февраля на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне (Великобритания) состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась вничью – 1:1.
Защитник хозяев Курт Зума провёл на поле весь матч. Игрок вновь подвергся насмешкам, связанным с инцидентом с кошкой. Болельщики «Ньюкасла» принесли на трибуны игрушки в виде надувных кошек и скандировали: «Эй, Зума, я хочу знать, как ты ударил кошку». Также француза освистывали каждый раз, когда он касался мяча. Об этом в «Твиттере» сообщает издание Mirror.
Ранее игрока поддержал главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес. Он заявил, что Зума раскаивается в своём поступке, а клуб сделает всё возможное, чтобы поддержать его.
Новость по темеДэвид Мойес: мы будем оказывать Зума максимальную поддержку
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