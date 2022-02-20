Каррагер — о поражении «Манчестер Сити»: чемпионская гонка в Англии снова началась
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о чемпионской гонке В Англии после поражения «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).
«Я бы по-прежнему ставил на «Манчестер Сити», поскольку «Ливерпулю» ещё предстоит приехать на «Этихад», и я думаю, что матчи «Ливерпуля» могут быть более тяжёлыми. Но самое замечательное не только для болельщиков «Ливерпуля», но и для всей страны, что, похоже, снова началась чемпионская гонка. Шесть недель назад мы и не думали, что всё так продолжится», — приводит слова Sky Sports.
«Манчестер Сити» в 26 матчах набрал 63 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (57) и «Челси» (50).
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