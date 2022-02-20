«Севилья» не сумела обыграть «Эспаньол» на выезде. Отставание от «Реала» — 6 очков
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«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:1.
На 36-й минуте счёт в матче открыл форвард «Севильи» Рафа Мир. Ему ассистировал Папу Гомес.
Однако в начале второй половины игры Серхи Дардер сравнял счёт. Голевую передачу отдал Оскар Хиль.
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«Севилья» доигрывала матч в меньшинстве. На 76-й минуте красную карточку получил защитник Жюль Кунде.
«Севилья» набрала 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, отставание от «Реала» составляет шесть баллов. «Эспаньол» (29) располагается на 14-й позиции.
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