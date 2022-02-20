Заболотный: в 2010-м я был сыроват для основы ЦСКА. Нужно было пройти нелёгкий путь

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный вспомнил свой предыдущий период в московской команде. Он был игроком армейцев с 2008 по 2012 год, но тогда так и не дебютировал за основу.
«Для меня всё тогда было в новинку, ощущения самые необычные, ведь предстояло работать с основным составом. Главное впечатление — было очень тяжело. Конкуренция в той команде была высочайшая. Не отложилось в памяти даже то, с кем жил в номере [на сборах] — с кем-то из ребят или один. Общались в основном с молодыми — Жориком Щенниковым, Артуром Нигматуллиным, моими одногодками. Уже были Дзага, Наба. Собственно, так и общаемся сейчас.
Думаю, на тот момент я ещё не был готов играть за основу. Был сыроват. Видимо, надо было пройти этот нелёгкий путь, который я прошёл, чтобы сейчас в полной мере наслаждаться игрой за ЦСКА», — цитирует Заболотного сайт клуба.
- 20 февраля 2022
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