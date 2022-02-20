«Бавария» разгромила «Гройтер Фюрт» — 4:1, у Левандовского дубль
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«Бавария» одержала победу над «Гройтер Фюртом» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
«Гройтер Фюрт» выиграл первый тайм благодаря голу Бранимира Хрготы на 42-й минуте. Однако во второй половине игры действующие чемпионы Германии забили четыре безответных гола в ворота гостей. Дублем отличился Роберт Левандовски, гол и голевую передачу оформил вышедший на замену Эрик Шупо-Мотинг. Ещё один мяч полузащитник «Гройтер Фюрта» Себастьян Грисбек забил в собственные ворота.
«Бавария» набрала 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Гройтер Фюрт» (13) идёт на последней позиции.
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