«Бавария» разгромила «Гройтер Фюрт» — 4:1, у Левандовского дубль

«Бавария» одержала победу над «Гройтер Фюртом» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

«Гройтер Фюрт» выиграл первый тайм благодаря голу Бранимира Хрготы на 42-й минуте. Однако во второй половине игры действующие чемпионы Германии забили четыре безответных гола в ворота гостей. Дублем отличился Роберт Левандовски, гол и голевую передачу оформил вышедший на замену Эрик Шупо-Мотинг. Ещё один мяч полузащитник «Гройтер Фюрта» Себастьян Грисбек забил в собственные ворота.

«Бавария» набрала 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Гройтер Фюрт» (13) идёт на последней позиции.