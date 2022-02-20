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Воспитанник «Арсенала» Уилшир стал футболистом клуба датской Суперлиги

Воспитанник «Арсенала» Уилшир стал футболистом клуба датской Суперлиги
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Английский полузащитник Джек Уилшир подписал контракт с датской командой «Орхус», выступающей в местной Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

30-летний Уилшир подписал контракт с новой командой до конца сезона с возможностью продления соглашения ещё на сезон. Англичанин, который перешёл в «Орхус» в качестве свободного агента, будет выступать за команду под номером «10».

Последним клубом Уилшира был «Борнмут», который он покинул летом 2021 года. Уилшир с 2001 по 2018 год находился в структуре лондонского «Арсенала», за который в 198 матчах забил 14 голов и отдал 30 голевых передач. С 2018 по 2020 год полузащитник выступал в составе «Вест Хэма», а с января 2021 года играл за «Борнмут».

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