Гол Педри в матче с «Валенсией» переписали на Обамеянга. Теперь у габонца хет-трик

Сегодня, 20 февраля, в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Месталья» в Валенсии местная одноимённая команда проводила матч с «Барселоной». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:1.
Четвёртый гол в составе «Барселоны» забил вышедший на замену полузащитник Педри, однако после игры мяч был переписан на форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, информирует пресс-служба каталонцев.
Педри забил на 63-й минуте ударом из-за пределов штрафной, но решающим фактором был признан рикошет от спины Обамеянга. Таким образом, габонец оформил хет-трик, так как до этого уже забил два мяча. Это первые голы форварда в составе «Барсы».
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