Обамеянг — 1-й игрок в XXI веке, оформивший хет-трик в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:1). Габонский форвард стал первым футболистом в XXI веке, который забивал три мяча в матчах чемпионата Франции, Германии, Англии и Испании. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере».

Изначально 32-летний Обамеянг оформил в матче дубль, однако позднее мяч, который забил полузащитник Педри, был переписан на габонского нападающего.

Обамеянг перешёл в «Барселону» в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента. Ранее нападающий расторг контракт с лондонским «Арсеналом», за который выступал с января 2018 года. Обамеянг подписал с испанской командой контракт до 2025 года. Также Обамеянг играл за дортмундскую «Боруссию» и «Сент-Этьен».

«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 25-й тур:

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