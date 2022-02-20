Обамеянг — 1-й игрок в XXI веке, оформивший хет-трик в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:1). Габонский форвард стал первым футболистом в XXI веке, который забивал три мяча в матчах чемпионата Франции, Германии, Англии и Испании. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере».
Изначально 32-летний Обамеянг оформил в матче дубль, однако позднее мяч, который забил полузащитник Педри, был переписан на габонского нападающего.
Обамеянг перешёл в «Барселону» в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента. Ранее нападающий расторг контракт с лондонским «Арсеналом», за который выступал с января 2018 года. Обамеянг подписал с испанской командой контракт до 2025 года. Также Обамеянг играл за дортмундскую «Боруссию» и «Сент-Этьен».
«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 25-й тур:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 21 февраля 2022
-
00:02
-
00:00
- 20 февраля 2022
-
23:50
-
23:34
-
23:24
-
23:23
-
23:17
-
23:09
-
22:43
-
22:34
-
22:31
-
22:24
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:10
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:46
-
20:21
-
20:20
-
20:11
-
20:09
-
20:00
-
19:52
-
19:47
-
19:33
-
19:24
-
19:13
-
19:05
-
19:00