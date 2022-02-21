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«Мы с нетерпением ждём твоего возвращения». «Зенит» опубликовал фото Крицюка с тренировки

«Мы с нетерпением ждём твоего возвращения». «Зенит» опубликовал фото Крицюка с тренировки
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Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк тренируется вместе с командой на сборах в испанской Марбелье в преддверии ответной игры 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

«Крицюк в Испании и тренируется. Мы все с нетерпением ждём твоего возвращения на поле, Станислав», — сказано в подписи к фотографии.

31-летний Крицюк не выступал из-за травмы ноги со 2 ноября 2021 года, когда «Зенит» в гостях играл с «Ювентусом» (2:4) на групповом этапе Лиги чемпионов.

Крицюк стал вратарём «Зенита» летом 2021 года, перейдя из «Жил Висенте» за € 2 млн. За клуб из Санкт-Петербурга Крицюк провёл 11 матчей, в которых пропустил 15 голов и один раз сыграл «на ноль».

Матч «Бетис» — «Зенит» состоится 24 февраля в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой гостевой команды со счётом 3:2.

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