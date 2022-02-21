«Мы с нетерпением ждём твоего возвращения». «Зенит» опубликовал фото Крицюка с тренировки

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк тренируется вместе с командой на сборах в испанской Марбелье в преддверии ответной игры 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».
«Крицюк в Испании и тренируется. Мы все с нетерпением ждём твоего возвращения на поле, Станислав», — сказано в подписи к фотографии.
31-летний Крицюк не выступал из-за травмы ноги со 2 ноября 2021 года, когда «Зенит» в гостях играл с «Ювентусом» (2:4) на групповом этапе Лиги чемпионов.
Крицюк стал вратарём «Зенита» летом 2021 года, перейдя из «Жил Висенте» за € 2 млн. За клуб из Санкт-Петербурга Крицюк провёл 11 матчей, в которых пропустил 15 голов и один раз сыграл «на ноль».
Матч «Бетис» — «Зенит» состоится 24 февраля в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой гостевой команды со счётом 3:2.
- 21 февраля 2022
-
10:45
-
10:25
-
10:19
-
10:10
-
10:10
-
10:05
-
09:52
-
09:40
-
09:28
-
09:21
-
09:15
-
09:14
-
08:45
-
08:30
-
08:04
-
07:31
-
07:01
-
06:19
-
06:16
-
05:56
-
05:40
-
05:28
-
04:15
-
03:18
-
00:55
-
00:38
-
00:07
-
00:02
-
00:00
- 20 февраля 2022
-
23:50
-
23:34
-
23:24
-
23:23
-
23:17
-
23:09