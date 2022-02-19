Семак рассказал о состоянии Крицюка, не игравшего со 2 ноября
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии вратаря команды Станислава Крицюка.
«Есть небольшие проблемы. Серьёзная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что он быстро наберёт форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
31-летний Крицюк не выступал из-за травмы ноги со 2 ноября 2021 года, когда «Зенит» в гостях играл с «Ювентусом» (2:4) на групповом этапе Лиги чемпионов.
Крицюк стал вратарём «Зенита» летом 2021 года, перейдя из «Жил Висенте» за € 2 млн. За клуб из Санкт-Петербурга Крицюк провёл 11 матчей, в которых пропустил 15 голов и один раз сыграл «на ноль».
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