Семак рассказал о состоянии Крицюка, не игравшего со 2 ноября

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии вратаря команды Станислава Крицюка.



«Есть небольшие проблемы. Серьёзная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что он быстро наберёт форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

31-летний Крицюк не выступал из-за травмы ноги со 2 ноября 2021 года, когда «Зенит» в гостях играл с «Ювентусом» (2:4) на групповом этапе Лиги чемпионов.

Крицюк стал вратарём «Зенита» летом 2021 года, перейдя из «Жил Висенте» за € 2 млн. За клуб из Санкт-Петербурга Крицюк провёл 11 матчей, в которых пропустил 15 голов и один раз сыграл «на ноль».