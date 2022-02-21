Полузащитник «Манчестер Сити» мечтает сыграть за мадридский «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва однажды хотел бы сыграть в составе мадридского «Реала». Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 27-летний португальский хавбек прошлым летом мог перейти в мадридский «Атлетико», но в итоге остался в английском клубе. Сообщается, что «Реал» был предпочтительным пунктом назначения для Силвы. «Реал» может рассмотреть покупку полузащитника, учитывая предстоящие истечения контрактов Луки Модрича и Тони Крооса.



В нынешнем сезоне Силва в 25 матчах английской Премьер-лиги забил семь голов и отдал голевую передачу. Также на его счету два гола и две результативные передачи в шести матчах.

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