Полузащитник «Вильярреала» Данжума: наша цель — победа в Лиге чемпионов

Вингер «Вильярреала» Арно Данжума Груневелд перед первой игрой с «Ювентусом» (22 февраля) в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда хочет выиграть турнир.

«Я думаю, что опыт, который этот состав приобрёл после победы в Лиге Европы [в прошлом году], огромен. Еврокубки отличаются от чемпионата. Контекст другой, игры другие; ты либо берёшь своё, либо уходишь.



Этот опыт важен, и его можно увидеть на поле. Когда команда пробивается в следующий этап Лиги чемпионов, ей нужны игроки, которые знают, как всё работает, которые прошли через такие матчи. Например, наш капитан Рауль Альбиоль выиграл чемпионат мира с Испанией, и вы сами видите, что его опыт даёт нам на поле. У нас есть ещё несколько таких игроков.



Конечно, цель — победа в Лиге чемпионов. Я бы никогда не сказал, что это невозможно, даже если мы аутсайдеры. Я всегда стремлюсь к величию, это то, чего мы хотим достичь. Так что это наша цель, мы будем стараться изо всех сил», — цитирует Данжума Marca.