Полузащитник «Вильярреала» Данжума: наша цель — победа в Лиге чемпионов

Вингер «Вильярреала» Арно Данжума Груневелд перед первой игрой с «Ювентусом» (22 февраля) в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда хочет выиграть турнир.
«Я думаю, что опыт, который этот состав приобрёл после победы в Лиге Европы [в прошлом году], огромен. Еврокубки отличаются от чемпионата. Контекст другой, игры другие; ты либо берёшь своё, либо уходишь.
Этот опыт важен, и его можно увидеть на поле. Когда команда пробивается в следующий этап Лиги чемпионов, ей нужны игроки, которые знают, как всё работает, которые прошли через такие матчи. Например, наш капитан Рауль Альбиоль выиграл чемпионат мира с Испанией, и вы сами видите, что его опыт даёт нам на поле. У нас есть ещё несколько таких игроков.
Конечно, цель — победа в Лиге чемпионов. Я бы никогда не сказал, что это невозможно, даже если мы аутсайдеры. Я всегда стремлюсь к величию, это то, чего мы хотим достичь. Так что это наша цель, мы будем стараться изо всех сил», — цитирует Данжума Marca.
- 21 февраля 2022
-
21:25
-
21:21
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:54
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:11
-
20:05
-
19:52
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:44
-
18:44
-
18:40
-
18:22
-
18:14
-
18:08
-
18:01
-
17:57
-
17:44
-
17:44
-
17:33