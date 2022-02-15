Как изменились за зиму участники Лиги чемпионов. Главное

Главный клубный турнир мирового футбола возвращается к нам после более чем двухмесячного перерыва, и сразу — суперматчем. Игры на вылет откроют переполненные звёздами «ПСЖ» с «Реалом». Параллельно главный букмекерский фаворит ЛЧ, «Ман Сити», выступит в Лиссабоне. В ожидании рестарта — коротко о том, как изменились участники 1/8 финала за зиму. Точнее — за 68 дней, разделивших последний матч 2021-го и первые — 2022-го.

Вперёд.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи



15.02.2022

«ПСЖ» – «Реал»

«Спортинг» – «Манчестер Сити»

16.02.2022

«Интер» – «Ливерпуль»

«Ред Булл Зальцбург» – «Бавария»

22.02.2022

«Вильярреал» – «Ювентус»

«Челси» – «Лилль»

23.02.2022

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»

«Бенфика» – «Аякс»

«ПСЖ»

Килиан Мбаппе и Лионель Месси Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«ПСЖ» ни разу за это время не проиграл и довёл преимущество над ближайшим преследователем в Лиге 1, «Марселем», до комфортных 13 очков. Можно спокойно сосредоточиться на Европе. Самая большая проблема Почеттино — это травма Серхио Рамоса, уже третья для харизматичного испанского защитника за неполный сезон во Франции. Первый матч с родным «Реалом» он точно пропустит. Зато восстановился Неймар, не игравший с ноября.

«Реал»

Соперник «ПСЖ», напротив, подрастерял многовато очков в Примере (девять в семи матчах) и теперь вынужден озираться на конкурентов. Покупок, равно как и продаж, «Реал» зимой не совершал. Из основных людей у Анчелотти все здоровы.

«Спортинг»

В новом году «Спортинг» дважды проиграл в чемпионате Португалии и не удержал преимущество в два мяча на «Драгау» (закончили 2:2). Как результат — уже 6 очков отставания от «Порту». Зато Рубен Аморим получил подкрепление в лице молодого вингера из «Витории» Эдвардса и матёрого бомбардира Слимани. 33-летний нападающий переехал из «Лиона» в «Спортинг» свободным агентом и пока находится на пути к оптимальным кондициям — в старте ещё не выходил, голов не забивал.

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» набрал устрашающую форму: из последних 12 матчей не выигран только один — ничья с «Саутгемптоном». В зимнее «окно» Гвардиола проводил на родину, в Испанию, соотечественника Феррана Торреса, но с экономической точки зрения менеджмент клуба сработал отменно: продали на € 17 млн дороже, чем полтора года назад покупали. Как раз этой разницы «Сити» и хватило, чтобы приобрести аргентинского нападающего Хулиана Альвареса. Правда, на «Этихад» тот прибудет только летом, а оставшиеся месяцы в «Ривер Плейт» доиграет уже в аренде.

«Ред Булл Зальцбург»

Гегемон австрийского футбола только в прошлую пятницу возобновил сезон после двухмесячной паузы (победа 2:1 в матче с некогда грозным «Рапидом»), поэтому находится в заведомо проигрышном состоянии перед «Баварией». Но, впрочем, не только поэтому. Из новичков «Ред Булл» обращает на себя внимание правый защитник бельгийской молодёжки ван дер Бремпт из «Брюгге» (€ 5 млн). Серьёзных потерь Маттиас Яйссле зимой избежал. В национальной лиге всё традиционно хорошо — +14 от второго места.

«Бавария»

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ничья с Мёнхенгладбахом в первом туре до сих пор остаётся у «Баварии» единственной в чемпионате. Но два поражения в 2022-м — в матче с той же «Боруссией» и, особенно, с «Бохумом» — всерьёз озадачили Мюнхен и наверняка укрепили боевой дух Зальцбурга. «Баварии» остро недостаёт хладнокровия и уверенности Мануэля Нойера. Капитан команды в январе перенёс коронавирус, а в феврале — операцию на колене. Так что в противостоянии двух молодых немецких тренеров, почти ровесников Яйссле и Нагельсмана, всё не так очевидно, как казалось ещё в начале зимы.

«Интер»

В ожесточённой борьбе с соседским «Миланом» (а также с «Наполи») за господство в Серии A «Интер» не может себе позволить бросить все силы и ресурсы на Лигу чемпионов. Симоне Индзаги раздал по арендам нескольких игроков ротации, а взамен получил, и тоже на временной основе, левого защитника сборной Германии Госенса и ветеранистого нападающего Кайседо (да-да, старина Фелипе ещё пылит). Правда, первый прибыл из Бергамо с травмой и до сих пор за новый клуб не дебютировал.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» не оставляет попыток настичь «Сити» в АПЛ, но расстояние между ними (9 очков) выглядит не слишком оптимистично для красных — даже при игре в запасе. Возможно, в этой ситуации Клопп сделает упор на внешний турнир. Зимой «Ливерпуль» провернул только одну, но достаточно крупную трансферную операцию, отправив € 45 млн в «Порту» за колумбийского вингера Луиса Диаса. Хотя возвращение после тяжёлой травмы 18-летнего нападающего Эллиотта — тоже, по сути, приобретение. В аренду отданы защитники Филлипс и Уильямс. Отдельная тема — состояние Салаха и Мане. Топ-снайперы «Ливерпуля» только неделю назад отстрелялись на Кубке Африки, получив максимально возможную нагрузку в своих сборных. Клоппа их синхронный выход в финал вряд ли обрадовал.

«Челси»

К статусу победителя ЛЧ «Челси» присовокупил звание клубного чемпиона мира — только его Абрамовичу и не хватало. В АПЛ титул лондонцам, кажется, давно не светит — есть резон сосредоточиться на международном направлении. В связи с травмой Чилуэлла «Челси» досрочно вернул из аренды (уже шестой для бразильца!) Кенеди, и это единственное более-менее заметное изменение в его заявке.

«Лилль»

Положение «Лилля» отчасти сопоставимо с ситуацией «Челси». У них ещё хуже обстоят дела в чемпионате (одна победа в четырёх последних турах и только 10-е место в таблице), а единственная возможность задобрить болельщиков — успехи в ЛЧ. Один раз в этом розыгрыше Гурвеннек уже совершил, казалось бы, невозможное: набрав всего два очка в трёх первых турах, в итоге выскочил-таки из группы. К 1/8 финала «Лилль» подписал косовского крайка из «Базеля» Жегрову и вернул в футбол бывалого Бен-Арфа. После ухода из «Бордо» Атем полгода не играл, а вернулся на поле в матче с бывшими одноклубниками — «ПСЖ». Правда, не очень удачно: «Лилль» «сгорел» 1:5. Кадровых потерь у Гурвеннека тоже хватает: один из самых ценных активов клуба, вингер Иконе, продан за € 14 млн в «Фиорентину». Опорник Майя ушёл во «Фламенго», левый бек Мандава — в «Атлетико», а Юсуф Языджи — в ЦСКА.

«Вильярреал»

Остановись чемпионат Испании сейчас, «Вильярреал» не то что в ЛЧ — даже в Лигу Европы не попал бы. Жуткая нестабильность на длинной дистанции — давний бич Эмери. Зимой «подлолка» воздержалась от массовой доукомплектации, хотя аренда у «Тоттенхэма» Ло Чельсо добавила Унаи вариантов в середине поля. Между прочим, с аргентинцем на поле «Вильярреал» не пропустил ни от «Бетиса» (2:0), ни от «Реала» (0:0). А ведь обе команды — выше в таблице. Так что «Ювентусу» крайне опасно мнить себя фаворитом.

«Ювентус»

Пауло Дибала (в центре) Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«Юве» ни разу за зиму не проиграл, но в таблице Серии A — только четвёртый. Крупнейший трансфер зимы в Европе (€ 81+ млн за Влаховича «Фиорентине») должен ощутимо повысить атакующий потенциал команды. Первый гол в чёрно-белой майке недавний конкурент Кокорина забил безотлагательно, в дебютном матче с «Вероной». В Лиге чемпионов Душан ещё не играл. Из-за травм для Массимилиано Аллегри недоступны чемпионы Европы Кьеллини и Кьеза. Для второго сезон уже закончен: «кресты».

«Бенфика»

«Бенфика» каждый сезон выгодно распродает свои лучшие кадры по всей Европе, а тут воздержалась от трансферов и на выход, и на вход. Хотя новые люди Нельсону Вериссимо явно не помешали бы, прежде всего, в линию атаки, где травмированы Сеферович и Родриго. С другой стороны, отличную форму набрал уругвайский форвард Дарвин Нуньес: 23+2 в 27 матчах сезона. Это, видимо, первый кандидат на продажу летом, а пока их всех вместе ждёт «Аякс».

«Аякс»

«Аякс» набрал сумасшедший ход — 20:1 по сумме пяти последних матчей, и уверенное лидерство в чемпионате. Амстердамский конвейер ежегодно поставляет первоклассный футбольный продукт в топ-лиги Европы, но этой зимой ограничился одним исходящим трансфером — Давида Нереса в «Шахтёр». Очевидно, прежде чем устроить очередную распродажу, «Аякс» настроен добиться большого успеха. И может быть, не только в Эредивизии. Шесть побед в группе ЛЧ подтверждают огромный потенциал банды тен Хага.

«Атлетико»

В последнее время «Атлетико» аномально много для себя пропускает: по 2 мяча от «Вильярреала» и «Валенсии», 3 — от «Хетафе», 4 — от «Барселоны». Это вполне объяснимо: после крутого подъёма спад, как правило, неминуем. А у Диего Симеоне осталась в Мадриде только одна непокорённая высота — это Лига чемпионов. Дважды он останавливался на расстоянии вытянутой руки — в прямом и переносном смысле — от этого трофея. И весной-2022 предпримет очередную попытку до него дотянуться. Эта цель должна его по-настоящему будоражить.

«Манчестер Юнайтед»

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Временный тренер «МЮ» привилегии ранжировать турниры лишён — другой возможности хоть что-нибудь выиграть в Англии у герра Рангника, скорее всего, не будет. Желательно побеждать везде и всех, а с этим большие проблемы. За пять туров «Манчестер Юнайтед» выиграл только раз и снова выкатился за пределы лигочемпионской четвёрки. Рангник вправе посетовать на жадность начальства, не купившего ему ни одного футболиста зимой. Или на дикий нефарт в виде травм Кавани, Матича, Фреда, Бейи. Но когда у тебя есть Криштиану Роналду, любые жалобы прозвучат нелепо. Провальный сезон спасёт только Лига чемпионов, и в «МЮ» наверняка все это понимают.