«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» хотят подписать хавбека «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает ASRomaLive.
По информации источника, помимо «МЮ», за футболистом следит «Ливерпуль». Оба клуба могут попытаться подписать итальянца в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Рома» намерена продлить соглашение с Дзаньоло, рассчитанное до 2024 года. Но игрок может повременить с решением, учитывая интерес со стороны других клубов.
Николо выступает за «Рому» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 33 млн. В этом сезоне Дзаньоло провёл 20 матчей в итальянской Серии А, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:
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