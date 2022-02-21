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Обамеянг: после перехода в «Барселону» я сказал Дембеле: «Ты должен остаться, чувак»

Обамеянг: после перехода в «Барселону» я сказал Дембеле: «Ты должен остаться, чувак»
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Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о воссоединении в каталонском клубе с вингером Усманом Дембеле.

Ранее Обамеянг и Дембеле вместе выступали за дортмундскую «Боруссию».

«Это нечто особенное, потому что мы провели невероятный год в Дортмунде, а он — невероятный игрок. Усман — один из лучших игроков, когда мяч у него, как нападающий он тоже невероятен. Честно говоря, я очень рад, что он здесь, и когда я приехал, я сказал ему: «Ты должен остаться, чувак» (смеётся).

Не знаю, [останется ли он], но единственное, что могу сказать, это то, что в жизни возможно всё», — цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.

Напомним, контракт Дембеле с «Барселоной» истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.

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