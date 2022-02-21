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Экс-игрок сборной Англии Уилшир будет получать £ 5 тыс. в неделю в датском «Орхусе»

Экс-игрок сборной Англии Уилшир будет получать £ 5 тыс. в неделю в датском «Орхусе»
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Стали известны финансовые подробности контракта экс-полузащитника сборной Англии и лондонского «Арсенала» Джека Уилшира с датским «Орхусом».

Как сообщает The Sun, зарплата англичанина будет составлять £ 5 тыс. (€ 6 тыс.) в неделю. Отмечается, что Уилшир является не самым высокооплачиваемым игроком команды.

30-летний Уилшир подписал контракт с новой командой до конца сезона с возможностью продления соглашения ещё на сезон. Англичанин, который перешёл в «Орхус» в качестве свободного агента, будет выступать за команду под номером «10».

Последним клубом Уилшира был «Борнмут», который он покинул летом 2021 года. Уилшир с 2001 по 2018 год находился в структуре лондонского «Арсенала», за который в 198 матчах забил 14 голов и отдал 30 голевых передач. С 2018 по 2020 год полузащитник выступал в составе «Вест Хэма», а с января 2021 года играл за «Борнмут».

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Брентфорд»:

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