Неймар: шучу с друзьями, что закончу в 32. Психическое здоровье — самое главное для меня

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар высказался о том, когда планирует завершить карьеру.
«Я шучу с друзьями, что закончу в 32. Но это всего лишь шутка. Я не знаю. Честно, думаю, буду играть до тех пор, пока не устану морально. Если с моим психическим здоровьем всё будет в порядке и с телом тоже… Думаю, что в физическом плане ещё протяну несколько лет. Но моё психическое здоровье – это самое главное. Мой контракт с «ПСЖ» закончится, когда мне будет 34. Так что по крайней мере до этого времени я буду играть», – приводит слова Неймара Marca.
30-летний Неймар — воспитанник «Сантоса». Он покинул команду в 2013 году, когда перешёл в «Барселону». В 2017 году Неймар формально выкупил свой контракт у клуба. «Барселона» получила за игрока, перешедшего в «ПСЖ», рекордные € 222 млн.
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