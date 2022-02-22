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Британские СМИ: конфликт России и Украины может помешать Санкт-Петербургу принять финал ЛЧ

Британские СМИ: конфликт России и Украины может помешать Санкт-Петербургу принять финал ЛЧ
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Сразу два британских издания – Mirror и Daily Star опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения ближайшего финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», запланированного на 28 мая этого года.

Согласно информации источников, главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения – это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

Проведение финала Лиги чемпионов может обойтись в € 70 млн. Основной альтернативой Санкт-Петербургу называют Лондон и стадион «Уэмбли».

Сообщается, что УЕФА внимательно следит за украинским кризисом с целью разработки плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, если это необходимо. Финал прошлого сезона был перенесен из Стамбула в Порту всего за три недели до проведения матча, после того как турецкий город был внесен в красный список Covid-19, что означало, что непопадание болельщиков на игру.

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