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«Салихова привирает, как ей удобно». Газизов опроверг, что называл Тедеско геем

«Салихова привирает, как ей удобно». Газизов опроверг, что называл Тедеско геем
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее работавший в «Спартаке», прокомментировал высказывание супруги владельца красно-белых Заремы Салиховой о том, что он распространял слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации экс-тренера команды Доменико Тедеско.

«Это ##### всё. Зачем мне надо было это всё делать? Потому что Зарема не любит геев? Я не слышал этого. Я не спрашивал у неё: «Зарема, вы любите геев или нет?» Мне всё равно, человек гей или не гей. Это его личное дело.

Госпожу Салихову уже уличил во лжи Дмитрий Попов. Конкретно – эпизоды с Мозесом и Тедеско. Ты говоришь: «Она это говорит, она то говорит». Но этот человек, к сожалению, привирает, как ей удобно. Постоянно отвечать на её слова – это всё время парировать. И мы опять придём на кухню.

Я спрашиваю: «Кто такое сказал из специалистов?» Ты отвечаешь: «Зарема Салихова». Ну, болельщик говорит. Что, я на каждое слово болельщика буду отвечать?» — сказал Газизов в интервью Sports.ru.

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