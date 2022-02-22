«Салихова привирает, как ей удобно». Газизов опроверг, что называл Тедеско геем

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее работавший в «Спартаке», прокомментировал высказывание супруги владельца красно-белых Заремы Салиховой о том, что он распространял слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации экс-тренера команды Доменико Тедеско.



«Это ##### всё. Зачем мне надо было это всё делать? Потому что Зарема не любит геев? Я не слышал этого. Я не спрашивал у неё: «Зарема, вы любите геев или нет?» Мне всё равно, человек гей или не гей. Это его личное дело.



Госпожу Салихову уже уличил во лжи Дмитрий Попов. Конкретно – эпизоды с Мозесом и Тедеско. Ты говоришь: «Она это говорит, она то говорит». Но этот человек, к сожалению, привирает, как ей удобно. Постоянно отвечать на её слова – это всё время парировать. И мы опять придём на кухню.



Я спрашиваю: «Кто такое сказал из специалистов?» Ты отвечаешь: «Зарема Салихова». Ну, болельщик говорит. Что, я на каждое слово болельщика буду отвечать?» — сказал Газизов в интервью Sports.ru.