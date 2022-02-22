Владимир Чепзанович покинул «Спартак»

Руководитель системы физподготовки «Спартака-2», дубля и академии красно-белых Владимир Чепзанович покидает структуру московского клуба. Причина ухода сербского специалиста кроется в семейных обстоятельствах.
«ФК «Спартак-Москва» и Владимир Чепзанович, занимавший должность руководителя системы физподготовки «Спартака-2», дубля и академии, приняли решение о расставании. Сербский специалист покидает Москву по семейным обстоятельствам.
Мы благодарим Владимира за годы плодотворной работы в нашем клубе, желаем ему успехов и всегда будем рады видеть на матчах красно-белых!» — сообщает официальный сайт «Спартака».
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
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