Владимир Чепзанович покинул «Спартак»

Руководитель системы физподготовки «Спартака-2», дубля и академии красно-белых Владимир Чепзанович покидает структуру московского клуба. Причина ухода сербского специалиста кроется в семейных обстоятельствах.

«ФК «Спартак-Москва» и Владимир Чепзанович, занимавший должность руководителя системы физподготовки «Спартака-2», дубля и академии, приняли решение о расставании. Сербский специалист покидает Москву по семейным обстоятельствам.

Мы благодарим Владимира за годы плодотворной работы в нашем клубе, желаем ему успехов и всегда будем рады видеть на матчах красно-белых!» — сообщает официальный сайт «Спартака».

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.