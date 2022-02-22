Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Чепзанович покинул «Спартак»

Владимир Чепзанович покинул «Спартак»
Комментарии

Руководитель системы физподготовки «Спартака-2», дубля и академии красно-белых Владимир Чепзанович покидает структуру московского клуба. Причина ухода сербского специалиста кроется в семейных обстоятельствах.

«ФК «Спартак-Москва» и Владимир Чепзанович, занимавший должность руководителя системы физподготовки «Спартака-2», дубля и академии, приняли решение о расставании. Сербский специалист покидает Москву по семейным обстоятельствам.

Мы благодарим Владимира за годы плодотворной работы в нашем клубе, желаем ему успехов и всегда будем рады видеть на матчах красно-белых!» — сообщает официальный сайт «Спартака».

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.

Новость по теме
Кристофер Мартинс: не могу сказать, что раньше много знал о «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022