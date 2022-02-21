Кристофер Мартинс: не могу сказать, что раньше много знал о «Спартаке»

Новичок «Спартака», полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра признался, что до переезда в Россию мало знал о московском клубе.
«Видел ли я матчи «Спартака» с «Наполи»? Я видел моменты этих встреч и оценил, с какой страстью играла команда, как здорово парни бились друг за друга. Не могу сказать, что раньше много знал о «Спартаке». Но игроки и персонал уже рассказали, насколько у нас большой и популярный клуб. И мне очень хочется как можно чаще радовать фанатов своей игрой.
Комфортно ли чувствую себя в «Спартаке» тактически? Абсолютно, потому что «Янг Бойз» играл в схожей манере: агрессивно, активно прессинговал, старался больше владеть мячом и действовать быстро. Очень важно, что на сборах мы постоянно ощущали, как прогрессируем. Могу гарантировать болельщикам, что буду отдавать всего себя на поле», — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».
- 21 февраля 2022
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