Кейн не собирается принимать решение о будущем в ближайшее время

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не хочет принимать решение о своём будущем в феврале или марте, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Футболист считает, что пока слишком рано обсуждать что-либо с клубом.

При этом «Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Кейном, истекающий в 2024 году. Главный тренер «шпор» Антонио Конте считает форварда главной звездой проекта. Но решение Кейна будет зависеть от трансферов и попадания «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов. Если футболист откажется от продления, его могут продать.

В нынешнем сезоне Кейн в 22 матчах английской Премьер-лиги забил семь голов и отдал две голевые передачи.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Обзор матча. АПЛ-2021/2022. 26-й тур:

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