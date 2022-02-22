Кейн не собирается принимать решение о будущем в ближайшее время

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не хочет принимать решение о своём будущем в феврале или марте, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Футболист считает, что пока слишком рано обсуждать что-либо с клубом.
При этом «Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Кейном, истекающий в 2024 году. Главный тренер «шпор» Антонио Конте считает форварда главной звездой проекта. Но решение Кейна будет зависеть от трансферов и попадания «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов. Если футболист откажется от продления, его могут продать.
В нынешнем сезоне Кейн в 22 матчах английской Премьер-лиги забил семь голов и отдал две голевые передачи.
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Обзор матча. АПЛ-2021/2022. 26-й тур:
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- 22 февраля 2022
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