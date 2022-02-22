«Она должна знать, что я татарин». Газизов — о словах Салиховой про «инфобашкира»
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова супруги владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая назвала Газизова «инфобашкиром», комментируя его интервью.
«Зарема назвала меня «инфобашкиром»? Всё очень здорово, но только она должна знать, что я татарин», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Газизов работал в московском «Спартаке» с июля по декабрь 2020-го. Сейчас 53-летний функционер является генеральным директором «Уфы».
«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 матчей. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белые 26 февраля сыграют в дерби с ЦСКА.
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