Зарема — об интервью Газизова: настоящий инфобашкир. Комментировать сказки не хочу

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отказалась комментировать интервью экс-гендиректора красно-белых Шамиля Газизова, в котором он рассказал подробности своей работы в московском клубе.
«Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда игрок вернулся из аренды из «Фенербахче» в «Интер». Шамиль в это время трудился в «Уфе».
Эффективному менеджеру пора начать писать книги — лучше всего в жанре фэнтези. Или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир», — сказала Салихова «Спорт-экспрессу».
Напомним, Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020-го. Сейчас 53-летний функционер является генеральным директором «Уфы».
«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 матчей.
- 22 февраля 2022
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