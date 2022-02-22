В «Крыльях» прокомментировали переход Чернова в «Спартак» и трансфер Гапонова

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход Никиты Чернова в «Спартак».

«Переход Никиты Чернова и аренда Ильи Гапонова — два разных трансфера. У «Спартака» была возможность забрать Никиту уже этой зимой, не дожидаясь лета. Этим они и воспользовались. Аренда Ильи Гапонова — это аренда с правом выкупа. Опция обязательного выкупа в соглашении не прописана», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищал с 2014 года. В сезоне-2016/2017 игрок на правах аренды выступал за «Балтику», а кампанию-2017/2018 провёл в «Урале». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний защитник провёл за «Крылья Советов» 14 матчей, в которых забил один гол.