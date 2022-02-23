15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» уверенно обыграл «Лилль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Челси» уверенно обыграл «Лилль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, завершался первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Кай Хаверц открыл счёт в игре на 8-й минуте. Хаким Зиеш навесил с углового, мяч пролетел над головами защитников «Лилля», Хаверц прибежал во вратарскую и головой с отскоком от газона отправил мяч в левую девятку, поймав голкипера на противоходе.

Затем Кристиан Пулишич забил второй гол хозяев. «Челси» убежал в быструю контратаку, которая стала результативной. Канте по центру прорвался к штрафной и покатил мяч направо, на ход Пулишичу, который опередил защитника и пробил низом в дальний угол.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию игры 1/8 финала турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
22 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Хаверц – 8'     2:0 Пулишич – 63'    