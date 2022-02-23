«Челси» уверенно обыграл «Лилль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 23 февраля, завершался первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Кай Хаверц открыл счёт в игре на 8-й минуте. Хаким Зиеш навесил с углового, мяч пролетел над головами защитников «Лилля», Хаверц прибежал во вратарскую и головой с отскоком от газона отправил мяч в левую девятку, поймав голкипера на противоходе.
Затем Кристиан Пулишич забил второй гол хозяев. «Челси» убежал в быструю контратаку, которая стала результативной. Канте по центру прорвался к штрафной и покатил мяч направо, на ход Пулишичу, который опередил защитника и пробил низом в дальний угол.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию игры 1/8 финала турнира.
- 23 февраля 2022
-
02:02
-
01:51
-
01:46
-
01:34
-
01:31
-
01:22
-
01:19
-
00:57
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:25
-
00:21
- 22 февраля 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:42
-
23:24
-
23:09
-
23:05
-
22:59
-
22:59
-
22:37
-
22:22
-
22:20
-
22:15
-
21:59
-
21:55
-
21:40
-
21:29
-
21:28
-
21:16
-
20:56
-
20:53
-
20:46