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Влахович — о дебютном голе в ЛЧ: для меня это очень эмоциональный момент

Влахович — о дебютном голе в ЛЧ: для меня это очень эмоциональный момент
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В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Автор единственного гола «Ювентуса» Душан Влахович поделился впечатлениями от прошедшего матча.

«Было здорово забить в дебютном матче в Лиге чемпионов, для меня это очень эмоциональный момент. Конечно, я не могу быть полностью удовлетворён, потому что мы не смогли одержать победу.

Во втором тайме мы старались играть так же хорошо, но не всегда соперник позволяет тебе делать то, что ты хочешь. Поздравляю их с ничьей.

Нам нужно продолжать упорно работать. Мы провели хороший матч и имели все шансы на победу. Есть некоторое разочарование, но нужно сконцентрироваться на следующем матче», – приводит слова сербского футболиста официальный сайт УЕФА.

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