Тухель объяснил, почему Лукаку остался в запасе на матч Лиги чемпионов с «Лиллем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему нападающий Ромелу Лукаку остался на скамейке запасных на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем» (2:0).

Ромелу устал не только физически, но и морально. После игры с «Ливерпулем» он начинал каждую игру за нас. Сегодня мы выбрали других игроков, и Хаверц был в отличной форме и привнес высокую интенсивность в команду», — приводит слова Тухеля Ge.globo.

Ответная игра между «Челси» и «Лиллем» состоится 16 марта. Игра пройдёт в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа», — начало матча 23:00 мск.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.