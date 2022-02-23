Томас Тухель: после забитого гола «Челси» стал пассивным и сильно опустился в оборону

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«С голами на выезде было бы лучше, но у нас есть ещё один сухой матч, и вполне заслуженный. Это была тяжёлая работа — не допускать моментов. У соперника сильная команда. У нас были хорошие и плохие моменты, но мы никогда не упускали больших шансов. У нас была сплочённая, напряжённая командная работа. Матч получился трудным, но мы заслужили эту победу. Мы изменили схему в перерыве. Затем мы создали моменты, забили гол, но потом стали пассивными и сильно опустились в оборону. От этого мы немного пострадали. Мы отбились, забили очень хороший второй гол и имели шанс победить со счётом 3:0», — приводит слова Тухеля BBC.
Ответная игра состоится 16 марта.
- 23 февраля 2022
-
02:02
-
01:51
-
01:46
-
01:34
-
01:31
-
01:22
-
01:19
-
00:57
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:25
-
00:21
- 22 февраля 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:42
-
23:24
-
23:09
-
23:05
-
22:59
-
22:59
-
22:37
-
22:22
-
22:20
-
22:15
-
21:59
-
21:55
-
21:40
-
21:29
-
21:28
-
21:16
-
20:56
-
20:53
-
20:46