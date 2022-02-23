Томас Тухель: после забитого гола «Челси» стал пассивным и сильно опустился в оборону

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«С голами на выезде было бы лучше, но у нас есть ещё один сухой матч, и вполне заслуженный. Это была тяжёлая работа — не допускать моментов. У соперника сильная команда. У нас были хорошие и плохие моменты, но мы никогда не упускали больших шансов. У нас была сплочённая, напряжённая командная работа. Матч получился трудным, но мы заслужили эту победу. Мы изменили схему в перерыве. Затем мы создали моменты, забили гол, но потом стали пассивными и сильно опустились в оборону. От этого мы немного пострадали. Мы отбились, забили очень хороший второй гол и имели шанс победить со счётом 3:0», — приводит слова Тухеля BBC.

Ответная игра состоится 16 марта.