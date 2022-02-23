Бруну Фернандеш: если «МЮ» будет придерживаться плана, то сможет обыграть «Атлетико»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Команда играла хорошо даже в тех матчах, когда мы не побеждали. Конечно, когда не добиваешься нужного результата, это напрягает. Когда побеждаешь, чувствуешь себя увереннее. Если будем с первой и до последней минуты придерживаться своего плана, то сможем одержать победу», — приводит слова Фернандеша сайт УЕФА.

Первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Мадриде сегодня, 23 февраля.

Гол Фернандеша «Лидсу» в 26-м туре английской Премьер-лиги:

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