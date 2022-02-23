«Нет ощущения безнадёги». Бышовец — об ответном матче «Бетис» — «Зенит»

Известный российский футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом». В первой встрече испанский клуб одержал победу со счётом 3:2.
«Матч в Питере дал достаточно информации — нет ощущения безнадёжности. Если говорить об ошибках в обороне, то они связаны с объективными причинами. Надо было перестраиваться по ходу матча. Преимущество «Бетиса» было связано с тем, что для «Зенита» это была первая официальная игра. Но потенциал и содержание матча говорило о том, что, возможно, петербуржцам не хватило игрового тонуса в реализации моментов в атаке.
В завтрашнем же матче шансы и возможности есть. Драматизировать первый матч я бы не стал. Проигравший как правило анализирует намного глубже. Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся вселить уверенность в том, что возможность для победы не потеряна», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 23 февраля 2022
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