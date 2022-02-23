Левандовски, Мюллер и Нойер хотят продлить контракты с «Баварией» до 2025 года

Несколько игроков «Баварии» хотят продлить контракт с мюнхенским клубом до 2025 года. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, в продлении соглашения заинтересованы вратарь Мануэль Нойер, полузащитник Томас Мюллер и нападающий Роберт Левандовски. Голкипер уже ведёт переговоры о продлении договора, полевые игроки пока не инициировали их. Контракт Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 50 млн.



Польский нападающий забил 28 голов в 23 матчах Бундеслиги прошлого розыгрыша. Тогда по итогам сезона Левандовски забил 41 гол. Также на счету 33-летнего Левандовского в нынешнем сезоне девять голов и две результативные передачи в семи матчах группового этапа Лиги чемпионов и два гола в матче за Суперкубок Германии.