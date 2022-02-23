Клопп ответил Гвардиоле, назвавшему «Ливерпуль» «занозой в заднице»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, назвавшего красных «занозой в заднице».



«Что скажу о чемпионской гонке? Прежде всего важно, чтобы мы были близки к вершине, кто бы там ни был.



За последние четыре сезона мы не шли рядом с «Манчестер Сити». В один год это было из-за наших проблем, в остальных случаях была безумная гонка. Обе команды способны делать особенные вещи. Я говорю со всем уважением, потому что «Сити» делает что-то невероятное.



Думаю, что мы подталкиваем друг друга, и не только мы. Не стоит забывать о других командах, таких как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Но мы подталкиваем друг друга, так оно и есть. Это заставляет двигаться вперёд. Нет шанса раскиснуть, соперник начеку.



Пеп сказал, что мы для них – заноза в нижней части спины. Это хорошее описание, так и должно быть. Мы стараемся раздражать соперника как можно сильнее, пока у нас не появится шанс обогнать его.

Но я не знаю, когда это произойдёт и произойдёт ли. Я всегда говорил, что есть решающие моменты сезона, но это не сейчас, а в марте и апреле», — цитирует Клоппа ESPN.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Норвич Сити»:

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