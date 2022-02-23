Главный архитектор Москвы выступил за реконструкцию «РЖД Арены»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов выступил за реконструкцию стадиона «РЖД Арена».

«Я считаю, безусловно, нужна глобальная реконструкция стадиона «Локомотив». На сегодняшний день он выглядит устаревшим. Может быть, даже проще снести и построить другой, но с ним хотелось бы что-то сделать и улучшить стадион для клуба. Я сам болельщик «Локомотива», — сказал Кузнецов в своём аккаунте в «Инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Речь шла об арендном соглашении на 49 лет. При этом клуб хотел начать в «Лужниках» текущий сезон. Глава РЖД Олег Белозёров позже опроверг эту информацию.