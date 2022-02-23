Главный архитектор Москвы выступил за реконструкцию «РЖД Арены»
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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов выступил за реконструкцию стадиона «РЖД Арена».
«Я считаю, безусловно, нужна глобальная реконструкция стадиона «Локомотив». На сегодняшний день он выглядит устаревшим. Может быть, даже проще снести и построить другой, но с ним хотелось бы что-то сделать и улучшить стадион для клуба. Я сам болельщик «Локомотива», — сказал Кузнецов в своём аккаунте в «Инстаграме».
Напомним, ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Речь шла об арендном соглашении на 49 лет. При этом клуб хотел начать в «Лужниках» текущий сезон. Глава РЖД Олег Белозёров позже опроверг эту информацию.
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