Черевченко прокомментировал назначение Юрана на пост главного тренера «Химок»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост наставника химчан.
«Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу. Но Юран пускай своё мастерство прикладывает. Потому что команда готова. Сможет ли Юран справиться? Это я уже не могу оценивать, не в моей компетенции», — цитирует Черевченко ТАСС.
Юран занимается тренерской деятельностью с 2003 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как московский «Спартак», ярославский «Шинник», калининградская «Балтика» и других. Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году клуб под его руководством решил задачу по сохранению прописки в Премьер-Лиге, а в 2020-м завоевал путёвку в РПЛ и дошёл до финального матча Кубка России.
- 23 февраля 2022
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