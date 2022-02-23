Глава «Атлетико»: Симеоне будет в клубе столько, сколько захочет. После назначу журналиста

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о том, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне может покинуть команду.
«Симеоне будет работать в «Атлетико» столько, сколько захочет. Это ясно? Некоторые из ваших коллег злятся, потому что Диего не выдержал критики.
То, что он сделал за 10 лет, не сделал никто другой. Когда он уйдёт, я назначу журналиста, потому что ты ставишь составы, как никто другой», — цитирует Сересо журналист Рубен Урии в «Твиттере».
В 25 матчах текущего розыгрыша Примеры «Атлетико» набрал 42 очка. Мадридский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Сегодня, 23 февраля, состоится матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Видеообзор матча 25-го тура Примеры «Осасуна» — «Атлетико»:
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