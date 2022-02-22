Президент «Атлетико» отреагировал на слухи об уходе Симеоне с поста главного тренера

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на слухи о том, что руководство клуба ищет нового главного тренера на случай ухода Диего Симеоне.

«Симеоне является важной частью нашего клуба. У нас никогда не было мыслей о том, что он может покинуть команду. Было бы нечестно и странно искать ему замену», – приводит слова Сересо Marca.

В 25 матчах текущего сезона Ла Лиги «Атлетико» набрал 42 очка. Мадридский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» состоится 23 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.