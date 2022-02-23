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Юран провёл первую тренировку с «Химками»

Юран провёл первую тренировку с «Химками»
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран провёл первую тренировку с футболистами подмосковной команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».

Сегодня новым главным тренером «Химок» был назначен Сергей Юран, сообщает пресс-служба подмосковной команды. Специалист подписал контракт с клубом и присоединился к нему в Турции. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химки» предложили Юрану контракт на 1,5 года.

«СКА-Хабаровск» под руководством Юрана занимал пятое место в ФНЛ после 25 матчей.

Юран занимается тренерской деятельностью с 2003 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как московский «Спартак», ярославский «Шинник», калининградская «Балтика» и других. Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году клуб под его руководством решил задачу по сохранению прописки в Премьер-Лиге, а в 2020-м завоевал путёвку в РПЛ и дошёл до финального матча Кубка России.

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