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Вратарь сборной Грузии Мамардашвили рассказал о несостоявшемся переходе в «Баварию»

Вратарь сборной Грузии Мамардашвили рассказал о несостоявшемся переходе в «Баварию»
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Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили высказался по поводу своего несостоявшегося трансфера в мюнхенскую «Баварию» летом 2023 года.

«Мой переход в «Баварию» прошлым летом был почти завершён. Мои агенты уже искали квартиру. Но в итоге всё сложилось так, что «Бавария» отказалась заплатить € 35 млн», — приводит слова Мамардашвили Geo Team в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 23-летний Георгий Мамардашвили перешёл в «Валенсию» из «Динамо» (Тбилиси). Сумма трансфера составила € 850 тыс. В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Голкипер включён в расширенный состав сборной Грузии на предстоящий Евро-2024 в Германии.

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