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Валерий Кечинов назвал Абаскаля и «Сочи» разочарованиями этого сезона РПЛ

Валерий Кечинов назвал Абаскаля и «Сочи» разочарованиями этого сезона РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о главных разочарованиях сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Разочарованием этого сезона является Абаскаль в качестве тренера. Это сто процентов. Потому что в этом сезоне были надежды, что ну наконец-то «Спартак» с этим тренером должен выстрелить. Но, к сожалению, всё получилось совсем наоборот.

Что касается команды, которая меня разочаровала, — это «Сочи». Ещё недавно команда занимала призовые места, поэтому неожиданно от того, что «Сочи» вылетает из РПЛ», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).

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