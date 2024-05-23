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Тарханов высказался о вкладе Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы

Тарханов высказался о вкладе Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о вкладе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в её победу в Лиге Европы.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Он член команды, а каждый член команды вносит вклад в игру. Он же играл, во всех играх принимал участие в Лиге Европы. Эту игру он не сыграл, ну а в предыдущих играх он принимал участие», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

В решающем матче турнира итальянский клуб разгромил «Байер» с счётом 3:0. Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился. В завершившемся сезоне Лиги Европы полузащитник провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

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