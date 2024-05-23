«Он способен дорасти до европейских клубов». Бистрович — о хавбеке «Балтики» Козлове

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, который проводит нынешний сезон на правах аренды в составе «Балтики», поделился мнением о 19-летнем хавбеке калининградской команды Даниле Козлове.

«Конечно, Козлов способен дорасти до европейских клубов. Он очень молодой. Данила очень качественный футбол показал в весенней части сезона. Думаю, у него ещё очень много пространства, чтобы улучшать свою игру. У него всё получится.

Любят ли таких футболистов, как Козлов, в Италии? Определённо. Он из тех, кто отдаёт все силы на поле. Козлов очень много бегает, работает, проделывает большой объём работы. Думаю, он будет хорошим игроком. Он может сыграть в любой лиге», — приводит слова Бистровича «Матч ТВ».

Напомним, 19-летний Данила Козлов является воспитанником академии «Зенита». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.