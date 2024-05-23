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«Очищу своё имя». Пакета отрицает обвинения во влиянии на игру для заработка на ставках

«Очищу своё имя». Пакета отрицает обвинения во влиянии на игру для заработка на ставках
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Центральный полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Лукас Пакета выступил с заявлением после того, как Английская футбольная ассоциация (FA) официально выдвинула против него обвинения, касающиеся его возможного влияния на ход матчей с целью заработка на ставках.

«Я был чрезвычайно удивлён и расстроен, когда узнал, что FA решила предъявить мне обвинения. В течение девяти месяцев я сотрудничал на каждом этапе их расследования и предоставлял всю информацию, какую мог. Я полностью отрицаю обвинения и буду бороться до последнего вздоха, чтобы очистить своё имя. В связи с продолжающимся процессом я не буду давать никаких дальнейших комментариев», — написал бразильский футболист в своих социальных сетях.

Известные дети спортсменов:

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