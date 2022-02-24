Форвард «Ювентуса» Кайо Жорже перенесёт операцию
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Нападающий «Ювентуса» Кайо Жорже будет прооперирован, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Ранее 20-летний бразильский форвард получил травму правого колена. В ходе медицинского обследования у Жорже был диагностирован разрыв связки надколенника. Медицинский штаб «Ювентуса» настоял на операции, которая пройдёт в ближайшее время.
Напомним, Жорже перешёл в «Ювентус» из «Сантоса» в прошлом году. В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 9 матчах итальянской Серии А, а также сыграл в 2 встречах за вторую команду туринского клуба и отметился голом.
Туринский «Ювентус» в 26 матчах набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидер соревнований — «Милан» (56).
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