Мазрауи – о матче с «Бенфикой»: нам далеко не всегда удавалось реализовывать свои моменты

Сегодня, 24 февраля, проходил первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречались на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи, признанный лучшим игроком матча, прокомментировал прошедшую встречу.

«На этой стадии турнира нет слабых команд. Все очень сильны, нам нужно играть осторожно. Нужно использовать любую возможность, потому что соперники не так много ошибаются. Сегодня нам далеко не всегда удавалось реализовать свои моменты. Сегодня мы показали, что хорошо создаем моменты, а «Бенфика» продемонстрировала умение играть на контратаках.

Я провёл хороший матч и в обороне, и в атаке. Мне удалось сделать передачу, которая привела ко взятию ворот», приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.