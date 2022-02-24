УЕФА собирает экстренное заседание Исполкома по ситуации с Россией и Украиной

После развития ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа президент УЕФА решил созвать внеочередное заседание Исполнительного комитета. Оно состоится завтра, 25 февраля. Представители организации соберутся, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения. Следующее сообщение будет сделано после заседания Исполнительного комитета УЕФА.



Ранее стало известно, что ряд матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги может быть отменён из-за введённого в отдельных субъектах режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, с сегодняшнего дня в некоторых регионах закрыты аэропорты на срок до 2 марта. Также чемпионат Украины по футболу был приостановлен из-за введения военного положения в стране.

Новость по теме Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за военного положения в стране