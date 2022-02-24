Источник: УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга из-за ситуации на Украине

УЕФА перенесёт финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Associated Press. По информации источника, об этом должно быть объявлено после экстренного заседания Исполнительного комитета организации.



Ранее появилась информация, что после развития ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа президент УЕФА решил созвать внеочередное заседание Исполнительного комитета. Оно состоится завтра, 25 февраля. Представители организации соберутся, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения. Следующее сообщение будет сделано после заседания Исполнительного комитета УЕФА.



Ранее стало известно, что ряд матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги может быть отменён из-за введённого в отдельных субъектах режима чрезвычайной ситуации. Также чемпионат Украины по футболу был приостановлен из-за введения в стране военного положения.

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