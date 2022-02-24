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«Милан» хочет усилиться Бергвейном

«Милан» хочет усилиться Бергвейном
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Руководство «Милана» хочет усилиться нападающим «Тоттенхэма» Стивеном Бергвейном. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» хотят потратить на голландца € 20 млн. В то же время «шпоры» готовы расстаться с игроком, так как зимой приобрели Деяна Кулушевски. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение «Аякса» по Бергвейну в размере € 18 млн.

Бергвейн пополнил ряды «Тоттенхэма» в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в английской Премьер-лиги отдал две голевые передачи и забил 3 гола. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.

«Тоттенхэм» проиграл «Челси» в лондонском дерби:

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