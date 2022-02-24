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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по трансферу защитника «Боруссии Д»

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по трансферу защитника «Боруссии Д»
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Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Английский клуб уже сделал предложение по трансферу футболиста. Об этом сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, 26-летний швейцарский игрок отклонил новое предложение «Боруссии» по продлению контракта, который истекает в 2023 году. Рыночная стоимость Аканджи оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.

Аканджи стал футболистом немецкого клуба в январе 2018 года, перейдя из «Базеля». В нынешнем сезоне защитник в 28 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в матче 26-го английской Премьер-лиги:

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